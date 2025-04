- Kada nije našla Adrianu, od 11 sati, taj strah je prešao u strah visokog intenziteta, došlo je do osećaja panike i užasa, a sama je tokom veštačenja rekla da "kao da nije bila svoja" i da nije znala šta se dešava - navela je Stankovićeva.

- Anči je htela da postane doktor, jer je htela da izleči svog deku. Deka ima pritisak, u godinama je. I kad se žalio, ona je uvek govorila "Ne sekiraj se, postaću doktor i izlečiću te", a on se smejao i rekao "dok ti postaneš doktor, deka će da ode". I nažalost, ona je otišla pre njega - rekla je Biljana.

- Godine 2020. mi je pisala pismo da me voli i, ne znam zbog čega, napisala mi je: "Ako me beogradske ulice odvoje od tvog zagrljaja, ti si moja mama i nikada te neću zaboraviti". Te godine smo se preselili za Srbiju. Nedostaje mi to kad dođe iz škole i kaže da ima svašta da mi priča. Bila je u tinejdžerskim godinama i bila je vesela i srećna - kaže Biljana, majka stradale devojčice, i dodaje: