Budvanin to, kako tvrde iz Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, poručuje u komunikaciji sa Radojem Zvicerom , najavljujući mu da će policijskog šefa likvidirati uz pomoć plastičnog eksploziva.

“Treba dron brate onaj najbolji za 10kg na kuću onome Pavićeviću pa neka onda prave dijela kolko oće”, piše on 7. juna 2020. godine.

“Brate, neka me zovu Bajram a ne kako mi je ime, ne vratim li ovo, eto neću pitati smijem li ili ne, jer ovo što meni rade je nedopustivo... Ja nikad nikog nisam prvi dirao, niti uvaljivao, ni prevario, ni nikad ništa u životu nečasno nisam uradio i preko ovoga neću proći, ubiću Pavićevića, vidjećeš”, šalje on.

Podvlači da se na to neće dugo čekati, iako priznaje da su ih sad (policija-tužilaštvo) počistili kao “go*njivom motkom”:

“Neće dugo proći ojačaću i pokidati ga... A debeli oficir što muči ljude i iživljava se, to je posebna priča, njega će neko na javno ubiti kad počnu organi da otkazuju mučenicima”, govori on, aludiraju na to što su policajci navodno zlostavljali njihove zajedniče prijatelje tokom ispitivanja... “Neka brate, smiriću se ja sad, počistili su nas go*njivom motkom, ali vidjećemo ko će na kraj koga da skuplja sa betona”.