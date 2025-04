Nakon hapšenja 4. aprila 2024. godine, obojica osumnjičenih su priznali zločin, štaviše Dragijević je izjavio "da je Janković prvo kolima udario Danku, a potom je on lično uneo u auto i zadavio rukama". Pometnja je nastala kada su i jedan i drugi posle nekoliko meseci provedenih u pritvoru odlučili da negiraju sve.

Foto: Printscreen/Video Plus

Srđan Janković Foto: Printscreen/Video Plus

On je ispričao i da ga ne grize savest jer ništa nije uradio, da na kolima nema udarca i da bi bila ulubljena da je dete njima udareno.

Kao i Janković, i Dragijević je potom tražio da bude ponovo saslušan pred Višim javnim tužilaštvom u Zaječaru, koje vodi istragu. Iako je na početku priznao ceo zločin kada je opisao da je dete golim rukama udavio, nakon što ju je Janković oborio kolima, on je potom negirao sve.

- Dragijević je 11. jula odlučio da promeni iskaz kada je tražio da ponovo svedoči i u potpunosti je tada negirao delo. On je izjavio da devojčicu nikada nije video, a da je 26. marta rekao ocu i bratu da je bio na mestu na kom je devojčica nestala, ali ne i da ju je ubio, jer kako je rekao u iskazu, to se nije desilo. Tužilac mu je tom prilikom postavljao dodatna pitanja, a na pitanje da li su on ili Janković prali vozilo kojim je devojčica, navodno, udarena, rekao je da nisu, što se ispostavilo kao netačno - kaže izvor i podseća da je video-snimkom utvrđeno da su u krugu firme prali vozilo 29. marta, tri dana nakon Dankinog nestanka.