Kriminalne organizacije sa Zapadnog Balkana šalju svoje pošilje kokaina kroz oba okeana - Atlanski i Tihi, ali i kroz Kapisko more.

"Kontaminacija kontejnera se ponekad vrši i pomoću tehnike "rip on/drip off" koja podrazumeva kontaminaciju legalne pošiljke kokainom bez znanja brodske kompanije i to pre nego što se pošiljka preuzme na krajnjoj destinaciji. Operativci otvore pečate zatvorenih konetjnera i zamene ih replikom. U velikim evropskim lukama, grupe sa Zapadnog Balkana, dobro su obučene za preuzimanje kokaina. Ovi takozvani "prikupljači" postavljaju lažne pečate nakon što uklone svoj plen kako bi izbegli ostavljanje dokaza o provaljivanju u kontejner. Čak i u slučaju otkrića od strane nadležnih, kokain koji je na ovaj način poslat ne može lako da dovede do vlasnika", navodi se u izveštaju.