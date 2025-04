- Što se tiče vozača automobila, imamo nedavanje pokazivača pravca, žmigavca. Dakle, brza promena saobraćajne trake, svi misle da se traka pored brže kreće, to urade bez žmigavca i motociklistima naprave opasnu iznenadnu situaciju.

On dodaje da su posledice nesreća često stravične:

- Imamo politraumu, nažalost imamo i preko 60 smrtnih slučajeva. To našu državu košta preko 600 miliona evra, samo poginuli u saobraćajnim nesrećama.

NAJPROSTIJA GREŠKA U VOŽNJI DOVELA DO CRNOG BILANSA! Jedan korak značajno smanjuje rizik od fatalnog sudara - proverite da li ste vi među onima koji ga preskaču Izvor: Kurir televizija

- Nije teško onu levu ručicu podići gore-dole. To nije dodatna oprema na automobilu. To je zakonom obavezno, davanje žmigavca. I pogledajte u ogledala. To što ćete žuriti i pokušavati da uštedite neki minut, može samo da ugrozi vaš život.