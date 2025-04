- Mi smo svi znali za te pretnje njoj jer je ona radila i taj kriminal pre nego što je počeo rat. Međutim, kada neko otvoreno preti, ispostavi se da tu nema mnogo problema, zato je meni uvek čudno kada se licitira sa imenima koji su možda to počinili. Ko to uradi, taj ne govori to javno, pa se ispostavilo da je to što se dogodilo posledica nečega veoma ozbiljnog, odnosno da je radila i pisala i tako uzdrmala one koji to nisu hteli da izađe u javnost. Ona je sa osmehom pričala o tim stvarima, sećam se kako je odgovarala onima koji su je napadali i to je bilo baš muški. Retko koji muškarac koji kaže za sebe da je hrabar bi izgovorio to što je ona - započeo je Bulić.