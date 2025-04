Nadomak Beograda, tačnije u Obrenovcu, došlo je do incidenta kada se maloletni dečak igrao sa drugarom, i to vazdušnom puškom . U jednom trenutku, puška je opalila a metak je završio u dečakovim leđima.

- S obzirom na to da sam dugi niz godina radio kao policajac i kao školski policajac u stanici Surčin, oružje je izuzetno opasna igračka. Deca ne shvataju da može da im donese teže povrede. Hvala Bogu da je ovo lakša telesna povreda, ali najbolje bi bilo i da se nije dogodila, već da su ti roditelji uradili prevenciju. To prilagođeno sredstvo, iz kojeg je ispaljen poseban oblik projektila...Vazdušna puška se isto smatra oružjem. Preventivni rad je bitan, represija tu ne može nešto naročito da pomogne. Mislim da policija odradi svoj deo posla u smislu širenja kulture. Trebalo bi i uključiti škole, te da se osmisle takvi predmeti i predavanja - rekao je Zdravković.

- Ne znam da li se neko seća, ali imali smo predmete u osnovnoj školi koji su se bavili tim problemom i prevencijom. Oružje po zakonu treba biti obezbeđeno u određenim kasetama, pod ključem i nadzorom odgovornih lica. Kada bi svako od nas bar deliћ toga učinio, ovakve stvari se ne bi događale. Najbolje je da se oružje vrati državi i da ga uopšte više u kući ne posedujemo, ali ako je već tu, postoje posebne metalne kasete sa ključem. Deca ne mogu onda doći do oružja. Jednostavno treba onemogućiti mogućnost samopovređivanja oružjem.

- Pa nije tako često kao sa konvencionalnim oružjem, bez obzira na to da li je ručni rad ili fabrički, podjednako je opasno i da deca trebaju samo u kontrolisanim uslovima da koriste. U sportu i u lovu imamo raznorazne klubove. Takođe, lukovi i samostreli mogu biti opasni, deca to doživljavaju kao igru i moramo mi podići svest o boravku pored oružja. Da su sa tom decom radili i pričali roditelji, njima ne bi došla ideja da koriste to za igru - zaključio je.