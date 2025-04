- Najžalije mi je onog deteta od 18 meseci, tek su ga krstili, a on (Ljubiša Bogdanović prim.aut.) je bio na veselju, igrao, pevao i častio muziku kao pravi domaćin. Samo nekoliko dana kasnije dete je ubio dok je bilo u majčinom naručju - priča kroz plač Stanica.

- Pitala sam ga šta radi, a on mi je rekao da gleda prirodu. To je bio naš poslednji razgovor i viđanje pre nesreće - prisetila se naša sagovornica.

Ona je ranije govorila za Kurir kada je rekla da sa svim komšijama ima korektan odnos, dok sa porodicama žrtava službeno komunicira, kao i da ne zna zašto je njen suprug to uradio.

- Kunem se Bogom da ne znam zašto ih je Ljubiša pobio. Svi misle da znam razlog i da ga krijem, ali i ja bih najviše volela da znam zašto. Pa ubio je i moje dete. Volela bih da je Ljubiša ostao živ, pa da nam svima kaže šta mu se desilo tog dana, sa porodicama žrtava samo službeno komuniciram, ali i šta bih pričala sa njima posle svega... - reči su Javorke koja je pre nekoliko godina govorila o masakru. Kako je tada ispričala, ona se dugo dvoumila da li da sahrani Ljubišu ili ne, ali je ipak odlučila da to učini.

- Može neko da me osuđuje ili ne, ali ipak sam ja s njim imala i lepe trenutke. Zajedno smo izrodili i odgajili troje dece. Svaki dan idem na groblje. Sedim tamo dugo, pa krenem kući, ali mi se na pola puta učini da tamo stoji neko. Pomislim da je to moj sin, pa se vratim. Sve mislim desiće se neko čudo, pojaviće se on. Zato pitam Boga kada će i mene da uzme - pričala je ranije Javorka.