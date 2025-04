U pismu je navedeno pet zahteva pritvorenih lica, među kojima je i to da su pritvorenici zahtevali i da se "poruke" (prepiske prim. aut.) ne koriste u više "organizacija", već u jednoj, a da im se za to na teret stavi krivično delo u produženom trajanju.

Dapčević je uhapšen u aprilu 2024, a sumnjiči se da je pomoću fiktivnih kupoprodajnih ugovora i ugovora o pozajmicama, sa ofšor destinacija i iz različitih evropskih država, lično ili preko svojih računa u poslovnim bankama, preuzimao novac "kavačkog klana" i potom ga uvodio u legalne tokove. Istražitelji su do Dapčevića došli analizom poruka koje je on putem "Skaj" aplikacije razmenjivao sa okrivljenim Draganom Kneževićem, navodno, visokopozicioniranim pripadnikom "kavačkog klana", i njegovom suprugom.

On je takođe negirao da je novac iz ilegalnih tokova stavljao u legalne tokove i da nema dokaza da je "prao" novac za šefa kavčana, kao i to da za to ima dokumentaciju koju će dostaviti sudu.