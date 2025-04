Ona je ostala pri tome da nije umešana u zločin, iako su dvojica drugih optuženih priznali krivično delo od reči do reči.

- Svi smo bili u šoku kada je isplivala istina o tome kako je Dejan stradao. Kada je navodno poginuo, Slađana ga je žalila i oplakivala, jecala je danima, a onda tri meseca nakon što smo se svi pomirili sa činjenicom da je Dejan poginuo, saznala se istina, i to da je Slađana organizovala ubistvo supruga zajedno sa ljubavnikom. I dan danas tvrdi da nije kriva, iako su Srećko i maloletni M.P. priznali krivicu - dodaje naš sagovornik.

S druge strane, Srećko je prilikom saslušanja delimično priznao delo, a tinejdžer koji je učestovovao u ubistvu priznao je u potpunosti i upravo je on bio ključan u otkrivanju zločina.

- Moguće da se istina nikada ne bi ni otkrila, s obzirom na to da Slađana nakon "saobraćajke" nije želela da se radi obdukcija, ali tri meseca posle, u izlasku, maloletnik je malo više popio i progovorio, savest je čudo očigledno. Neko ko se našao tu, ispričao je policiji šta je čuo, da bi posle pokrenute istrage, isplivala grozna istina - podseća izvor i dodaje da je mladić prilikom saslušanja bio potpuno hladan, rekavši da ga navodno nije briga za to jer je dobio novac za to.