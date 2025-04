Takođe, "puštena" je i informacija da je Igor preuzeo Jovanovo mesto, odnosno, da je on novi vođa "škaljaraca".

"On je pobegao iz zatvora, dakle prate ga sa 'svih strana', juri ga Interpol, karteli, tako da je pitanje da li je on zaista živ. Potom, pitanje je šta je pričao dok je tamo robijao, jer je poznato da Brazil usko sarađuje sa DEA", objašnjava Nicović i nastavlja:

"Da je on nasledio brata čulo bi se odmah u podzemlju. Međutim, ne možeš da dobiješ 'status' vođe klana ako se kriješ. Da bi to mogao, moraš da izađeš iz ilegale, u suporotnom, pre svega, nisi moguć za operativni rad, posle 11 godina nije moguće ni da postavi svog savetnika, a on da upravlja njime, jer je 11 godina mnogo vremena provedenih 'van tokova".