- On je pucao u nju, ali je ona je mogla da pozove. Kada vidiš kakav je i šta je. Pričaju da je on pucao u nju, okrznuo, ona je onda otišla u kupatilo da se okupa, a on kad se vratio, još jednom je pucao. Ko zna koliko bi on još pobio, da nije pozvala policiju ova mlada, što joj je dete ubio u naručju. Pucao je u njenog muža kroz staklena vrata, ubio je i babu i dedu na spavanju. Rekla je policiji:"Ljubiša mi ubi muža, a sad će i mene i dete", tada je uleteo i izgazio joj telefon. Policajka i policajac su došli prvo - ispričala je komšinica Svetlana.