- Tukli su me dva-tri sata, po nalogu specijalnog tužioca Saše Čađenovića. Poslije su me predali ljudima sa fantomkama koji su me odveli u šumu i do šest sati ujutru nemilosrdno me tukli. Gušili su me sa kesom na glavi, to smatram pokušajem ubistva. Posle su me tukli u prostoriji pored tržnog centra „Delta“. A zatim su me odveli u betonjerku. Imao sam šest polomljenih rebara. Veštak medicinske struke je naveo da sam pao sa motora - kazao je Vukčević.