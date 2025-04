Isti datum - 11. april - u periodu od 1997. do 2002. godine, bio je koban za tri javne ličnosti u Srbiji, dvojicu policajaca i jednog novinara: Radovana Stojičića Badžu (46), Slavka Ćuruviju i Vlajka Stojiljkovića. Zajedničko im je to da nijedan od njih nije skončao prirodnom smrću. Prvi u tom nizu stradao je Stojičić.

Danas se navršilo 28 godina od kada je, u noći između 10. i 11. maja 1997, ubijen tadašnji vršilac dužnosti ministra srpske policije Radovan Stojičić Badža. On je upucan u restoranu "Mama mija" u Beogradu.

"Badža je te noći sedeo u manjoj sali restorana s prijateljem, carinskim službenikom Milošem Kurdulijom. Za stolom do njih sedeo je Badžin sin Vojislav. U restoran pun gostiju odjednom je ušao napadač s vunenom kapom preko lica. Gostima viknuo 'Lezite na pod' i popeo se do manje sale, u kojoj je sedeo Badža", rekao je svojevremeno izvor Kurira.

- Zašto je ubijen? Ta poruka je jasno poslata predsedniku Slobodanu Miloševiću jer je Badža bio njegov verni saradnik. Bojim se da je jedan broj ljudi oko Miloševića u to vreme već počeo da mu radi o glavi, u vreme kada je imao i ozbiljnu opozicionu pretnju. To je jasan odnos prema vlasti - ubije se ministar policije, pa potom ministar vojske Pavle Bulatović. I u pozadinu ubistava se gura kriminalna priča - rekao je Ilić.

Nakon Raičevićeve likvidacije 1996. u podzemlju se govorilo da je u to ubistvo umešana policija. Izgleda da su sumnje prijatelja Voje Amerikanca bile dovoljne da se sastavi spisak za likvidaciju. Na tom spisku prvi je, navodno, bio Radovan Stojičić. Do takvih saznanja pre Badžinog ubistva došao je Radoslav Lukić Lule, u to vreme pomoćnik načelnika DB: