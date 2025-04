A. D. (21) i A.T. (21) su nakon saslušanja zaključili sa VJT u Beogradu sporazume o priznanju navedenog krivičnog dela.

- A.D. je priznao krivično delo za uslovnu kaznu zatvora od šest meseci s rokom provere od dve godine i novčanu kaznu od 30.000 dinara. On je priznao da je u noći između 14. i 15. marta između 23 časa i 00.15 časova za vreme održavanja prijavljenog javnog okupljanja na prostoru između Doma Narodne skupštine i zgrade Predsedništva Republike Srbije došao do traktora koji je bio parkiran u blizini Pionirskog parka, pa je uzeo metalnu šipku i bacio je na vetrobransko staklo traktora, usled čega je staklo puklo. Nakon toga je seo u traktor, koji je prethodno bio startovan, pa ga je vozio do Takovske ulice gde je zaustavljen od strane policijskih službenika - saopšteno je iz beobradskog VJT.