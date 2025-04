- Ja posle tri godine suđenja mogu da kažem isto što i u odbrani. Za ove tri godine, tužilaštvo mi nije postavilo ni jedno pitanje. Šta je donelo tužilaštvo? Nema telefona, nema servera ni zaplene platforme servera, ima samo hakovanja. Nema nikakvih puški, a to su apostrofirali za Joksovića, nema nikakvih stanova. Na kraju, ono što je najvažnije jer se uvek radi o novcu, nema nikakvog novca. Ja smatram da je nedostojno za tužilaštvo, možda je prejaka reč, ali kažu da postoji snimak kako neko daje novac nekome, a taj snimak ne postoji. Mi optuženi da jednu takvu laž kažemo, znate kako bi prošli - naveo je u svojoj završnoj reči pred presudu optuženi Darko Šarić, navodeći da se ceo postupak svodi na to "pisao si, nisi pisao" i da on tvrdi da nije pisao i koristio Skaj aplikaciju.