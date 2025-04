Jedan od najbrutalnijih zločina u Srbiji devedesetih godina, a možda i u celokupnoj srpskoj istoriji, dogodio se u blizini Jagodine i nije bio ni plod nekog oštrog zločinačkog uma, niti je bio uopšte planiran. Žrtva, devojka od 19 godina, imala je tu nesreću da joj se put ukrsti sa putem surovog ubice na koga niko ne bi posumnjao. Ipak, poslednjim atomima snage, na samrtnoj postelji, dala je dovoljno tragova policiji da dođe do brutalnog zločinca .

Noćna mora je počela u toploj letnjoj noći, 2. jula 1996. godine, kada je patrola saobraćajne policije ugledala stravičan prizor na auto-putu, u blizini naplatne rampe u Jagodini. Prvo su pomislili da im se pričinjava ono što vide, poput neke scene iz horor filma, a onda se ispostavilo da je to devojka, koja je bila potpuno naga i čije je telo bilo potpuno prekriveno opekotinama. Nekim čudom, još je bila živa. Osim opekotina, imala je i tešku ranu na glavi.

Policajci su je ugledali oko 3.40 časova dok je teturala zaustavnom trakom auto-puta. Policajci su prvo mislili da su ugledali nešto što nije sa ovoga sveta, stali su, uključili rotaciju. Prvo su pomislili da je u pitanju neka stravična automobilska nesreća, da se automobil u kojem je bila negde prevrnuo i zapalio, a da se ona izvukla iz olupine. Nije bilo mnogo vremena za razmišljanje, pa su odmah pozvali Hitnu pomoć, a devojku su ogrnuli šatorskim krilom koje su pronašli u kolima. Nju su stavili na zadnje sedište do dolaska medicinske ekipe.

Procenila je da ima oko 40 godina. Čovek je Jeleni rekao da mu nije problem da je poveze do Ćuprije, gde joj živi drugarica kod koje je krenula.

Uporedo je počela i istraga na terenu. Policajci su pronašli i lice mesta gde je napadač, tada još neidentifikovan, deojku silovao, tukao, polio benzinom i zapalio. Tu ju je i ostavio, mislivši da je mrtva. To je bilo kukuruzno polje, koje ga je zaštitilo od neželjenih pogleda.

Jelena je ušla u žutu „zastavu 101“ i krenuli su, ali posle desetak minuta je vozač rekao da mora da skrene ka obližnjem mestu Mijatovac, kako bi uzeo benzin od prijatelja. Jeleni se ništa nije učinilo sumnjivim. Ali, umesto da se zaustave u Mijatovcu, vozač je dodao gas i odvezao automobil poljskim putem do njive koja je bila pod kukuruzom. Kada su se zaustavili u njivi, devojka je pokušaala da pobegne, ali je napadač izvadio pištolj i uperio ga u bespomoćnu devojku.

Siledžija je pocepao žrtvi haljinu, zapretio joj da će je ubiti ukoliko bude vikala. Silovao je nesrećnu devojku, a nakon seksualnog napada, žrtva je rekla da će morati da zatraži lekarsku pomoć. On ju je stavio na prednje sedište, predstavio joj se kao doktor Dragiša i krenuo da je vozi. Dovezli su se do betonske ograde u selu Končevo. Izveo je Jelenu iz kola i počeo da je udara u glavu drškom pištolja. Prestao je da je udara tek kada se onesvestila. Monstrum ju je tada polio benziinom i zapalio. Pre nego što je otišao, napadač je pucao u pravcu devojke koja je bila u plamenu, nameravajući da je likvidira.

Policija je uhapsila Milovanovića. On je fotografisan a njegova fotografija je odneta na prepoznavanje Jeleni koja je ležala u bolničkoj postelji. Pokazano joj je nekoliko fotografija, a ona je prepoznala monstruma. Bio je to Milovanović. To je bilo poslednje što je ova hrabra devojka, koja nije htela da se preda dok zlikovac koji joj je naneo toliki bol ne bude uhapšen, uradila. Istog dana pala je u komu i preminula.