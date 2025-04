Njegovo ime pominjalo se i u presretnutoj Skaj komunikaciji između odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera i drugim pripadnicima klana, s kojima je pravi plan da zavade Baćovića i Jovana Vukotića, koji je u to vreme još bio živ. Kako su pisale crnogorske Vijesti, iz presretnutih poruka proizilazi da su kovali plan da sa Skaj telefona Mileta Radulovića zvanog Kapetan, kog su u to vreme otetog držali Veljko Belivuk i Marko Miljković pošalju Vukotiću poruke koje bi dovele do međusobnog "rata među škaljarcima".