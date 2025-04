- On je preživeo sve te teškoće. To je bio njegov izbor, uopšte nije morao tim putem da krene. Bio je materijalno situiran, prilično obrazovan, načitan, sve se to vidi u njegovom stilu izražavanja. Međutim, on je žudeo da bude kriminalac, a u tome je i uspeo. Ja ga pamtim po dobru, ne mogu da kažem da je bio loš čovek. Međutim, sa svojim nadobudnim ponašanjem mogao je da isprovocira bilo koga. Nije mogao da isprovocira nekoga u tom svetu ko je bio rangiran više od njega, on se družio sa vrhom te elite, ali je umeo da bude neprijatan prema ljudima. Generalno je meni ostavio dobar utisak, znam ga iz srednje škole, tamo sam ga čak i zaštitio. Došao je motorom u školu, lep i zgodan, pa je skretao pažnju, a moji drugari su hteli da mu sipaju šećer u rezervoar kako bi mu pokvarili motor. On je to saznao, rekao mi je, pa sam intervenisao i prošlo je bez toga. Posle su ti drugari i on bili u istom rangu, ali se nisu obračunavali. Ja sam druga priča od njih, nisam se bavio kriminalom, ali sam dolazio sa njima u dodir jer sam radio na vratima klubova, terao pravdu pesnicama, ali nisam bio krimi tip kao Jovke - započeo je Tomić, pa nastavio: