- Apelacioni sud u Nišu ukinuo je ponovo rešenje o potvrđivanju optužnice i s obzirom na to da je naredio da se odluči o potvrđivanju optužnice u drugom veću, to nije bilo moguće pred Višim sudom u Zaječaru, te je doneto rešenje gde se određuje da će Viši sud u Negotinu biti stvarno nadležan, ali samo u postupku ispitivanja optužnice - kaže za Kurir advokatica Vanja Živković i dodaje:

- Naloženo je u rešenju da se uradi dopuna, odnosno Viši sud će verovatno Višem tužilaštvu naložiti da se to dopuni, u smislu da se, pretpostavljam, obavi nova rekonstrukcija događaja i dodatnog saslušanja stranaka. U svakom slučaju, čekamo njihov dalji korak. Odluka je na Višem sudu u Negotinu sada, mada ne verujem da će doneti ponovo rešenje o potvrđivanju optužnice pre nego što se pozabave svim smernicama dobijenim od Apelacionog suda, u smislu rekonstrukcije, saslušanja ili dodatnih izvođenja dokaza ukoliko to bude potrebno, da bi to potvrđivanje optužnice bilo zakonski doneseno - rekla je ona.