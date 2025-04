Stefan K., sin jednog od poginulih, rekao je da je okrivljeni Nebojša J. pokušao svojm izjavom na sudu da izbegne odgovornost. - To je izbegavanje odgovornosti da je moj otac, koji je bio za volanom, prešao na levu stranu. Ja sam tada bio na moru, a oni su krenuli na selo. To je velika tragedija, ali dokazaće se na sudu sve - rekao je Stefan K.

- Tog dana sam vozio od 30 do 50 kilometara na čas. Pre krivine ni ispred ni iza mene, nije bilo automobila, ali kada sam ušao u krivinu, samo sam video kako neki crni auto ide na mene! Hteo sam da izbegnem sudar, ali i da ne upadnem u kanal koji je bio s moje desne strane. Došlo je do direktnog sudara i ja sam video dva lica u kolima. Bio sam u šoku i izašao sam iz kombija. Tu se pojavio neki čovek i pitao me da li sam zvao policiju. Ja sam pozvao policiju, a taj čovek mi je pomogao da iz auta izvučem putnika sa mesta suvozača. Posle toga sam hteo da pomognem čoveku na mestu vozača, ali vrata nisu mogla da se otvore. Ubrzo se pojavila policija i skupilo se mnogo vozila sa obe strane. Policajci su mi rekli da idem u Hitnu pomoć, a ja sam pitao zašto jer nisam video da sam krvav. To su bile manje povrede - rekao je Nebojša u prvom svedočenju.