"Prijateljstvo je raslo, sad smo kumovi"

- Neposredno nakon što je Duško pušten iz pritvora, čini mi se u maju 2014. godine, upravo te godine kada je nastala "čuvena" slika sa jahte. Upoznali smo se preko zajedničkih prijatelja, koji su nas spojili. Ubrzo smo počeli da se družimo, razmenili brojeve telefona. Malo-pomalo to prijateljstvo je raslo i sada smo kumovi: on je mene venčao, ja sam njemu krstio sina Viktora, biću kum i sinu kog je dobio pre nekoliko dana. Moram da kažem da to prijateljstvo traje bez ikakvih poslovnih interesa. Nikad ga nisam krio - rekao je tada košarkaš Peković.