Apelacioni sud u Nišu povećao je zatvorsku kaznu Zoranu M. iz Rečice kod Žitorađe sa 15 na 17 godina, zbog krivičnih dela produženo silovanje i razbojništvo. Kako se sumnja, okrivljeni je tokom noći 27. decembra 2024. upao u kuću starije žene koja živi sama i dva puta je tokom noći silovao, pretukao i iznudio joj novac.

U ovom i ostalim slučajevima najviše zabrinjava podatak da je gotovo 2/3 žrtava poznavalo počinioca od ranije. Luka Šindik je za emisiju "Crna hronika" istraživao - kako pomoći žrtvama silovanja kada se silovatelj nađe na slobodi?

Seksualni predstupnici nisu svi isti, dok neki vrebaju uživo ili preko intereneta, čak 80% seksualnog nasilja nad decom, čine ljudi koji se sa njima poznaju.

- 20% pravih pedofila počini seksualno nasilje nad decom, dok se ostali uzbuđuju na fotografije. Ono što je zapravo opasno, to su predatori, odnosno ljudi koji mogu da imaju seksualne odnose i sa odraslima i sa decom. To su predatori. Smatram da nema isceljenja od toga i obično neko ko je počinio nešto nad jednim detetom, potčiniće i nad drugim. Leka za ovakve ljude nema, ali postoji lek za njih, a to je zatvor - kaže Čulafić.

Ključan problem predstavljaju silovatelji povratnici, gde se procenjuje da će između 50% i 70% pedofila ponovo počiniti zločin.

Trivun Ivković, bivši upravnik KP doma Sremska Mitrovica, govorio je o jednom slučaju, silovatelja, koji je samo nekoliko sati nakon izlaska iz zatvora, ponovo počinio prestup.

- Desetak dana pre isteka 20 godina robije, pustio sam ga da ide kući da uzme odelo i tada sam mu rekao da vodi računa šta radi. Pustio sam ga da ode u Šabac, rekao mi je da ništa neće uraditi. Kada je otišao, na groblju je video babu kako oplakuje svog unuka koji je poginuo na ratištu. On je tada oplakivao sa njom, ona mu je dala Koka kolu, popijo je i udario ju je sa flašom u glavu, kako bi je ubio i silovao. Bežao je preko Save, ali ga je policija uhvatila i dovela. Rekao mi je tada "Upravniče, ja to ne mogu, jače je od mene - kaže Ivković

Takođe, žene čine značajan procenat osuđenih za seksualne prestupe.

- Posebno je strašno kada neko siluje svoju ćerku, ali to žena namesti ćerku od 14 godina, da mu legne u krevet, da ne bi on otišao na neko drugo mesto, jer je videla da gleda drugu. Ona ubaci svoju ćerku, kod njega pijanog u krevet, to kada ja pričam, ljudi ne mogu da slušaju ali to je realnost - kaže Ivković.

- Mi smo za to da registar javnih prestupnika bude javno dostupan. Nekoliko sam puta javno istakao, on može imati i preventivnu snagu. Roditelji ako znaju da u blizini, u ulici imaju takvu osobu, mogu preventivno reagovati. Ali tu postoji rizik, on nam treba služiti kao prevencija a ne dozvola za zlostavljanje takvih ljudi - kaže Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljenu decu.

