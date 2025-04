- Moj bivši dečko sa kojim sam bila preko godinu dana, on je narcisoidna, manipulativna osoba. Dok sam bila sa njim dešavalo se mnogo stvari koje ne treba da se dešavaju, batine, kada više nisam mogla da se izborim jer sam bila operisana, krenuo je na mene pred detetom, a ja sam ga izbola nožem. Pre toga, 15 dana, majka mi je bačena sa trećeg sprata, pre toga mi je sestra udarena ispred kuće njenog dečka, nalazim se u jako teškoj situaciji što se tiče mog deteta. Bivši suprug mi je u vezi sa kumom koja bi je krstila dete, mene venčala u crkvi. Prijavili su me za nasilje nad detetom, što nije tačno, naravno. Čekali su momenat. Borim se sa svim tim. Suđenje je 29. a 28. ističe ova zabrana mere, ja sam i dalje staratelj deteta. Nadam se da će sud sve prebaciti u moju korist. Sklonila sam se kako ne bih prekršila meru. Želim ženama koje prolaze kroz isto što i ja pružim podršku, nikada nemojte pristajati na nasilje, to nije ljubav.