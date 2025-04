Slobodanu Bobanu T. (59) određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je sinoć nožem nasmrt izbo svoju vanbračnu suprugu Branku P. (39) u stanu u Novom Sadu.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su S. T. (1966) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo. Sumnja se da je sinoć, u stanu, on nožem ubio tridesetdevetogodišnju nevenčanu suprugu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu - piše u saopštenju.