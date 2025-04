- Kao što je većina, verujem, upoznata – meta sam napada, etiketiranja i „svrstavanja u grupacije“ poslednjih nekoliko dana, a sve to kao povod ima kontrolu policije u Bijelom Polju, pri kojoj je od strane službenog lica, izuzetno kulturnog, izvršena uredna kontrola, konstatovano da je sve u redu, vraćena dokumenta i dozvoljeno ponovno normalno uključivanje u saobraćaj vozilu u kojem su se nalazili moji prijatelji, a koje je registrovano na moje ime i moje je vlasništvo. Pri tom, sve vreme sam se nalazio u vozilu ispred, koje nije ni zaustavljano ni kontrolisano – stao sam 5 metara dalje (van kružnog toka), da bih sačekao prijatelje, a i u slučaju da bude potreban vlasnik vozila.

Niti me je ko zvao da priđem, niti legitimisao, a ponajmanje hapsio. Nastavili smo put ka Podgorici, da bi u Mojkovcu, po zahtevu službenih lica tamošnje policije, bili zaustavljeni i – po nalogu PU Bijelo Polje (ograđujem se, tako nam je rečeno) – ponovo isključeni iz saobraćaja i vraćeni u Bijelo Polje, praćeni rotacijama, bez razloga, kao na Divljem zapadu. Ni tu nisam zaustavljen ja, već vozilo iza mene – moji prijatelji su se uredno vratili, izvršena je kontrola vozila i lica i konstatovano je da su slobodni da idu, ali da se vozilo zadržava „radi provere“ - naveo je u pisanom obraćanju Nikola Peković.

- Ni to ne bi bio dovoljan povod za ovakvo obraćanje, jer – kao što sam siguran da većina zna – nije ovo ni prvi, a verovatno ni poslednji put da me svakakvim imenima nazivaju, da me ubacuju u svakakve grupe, nazivaju kriminalcem, ovakvim ili onakvim… Mnogo je toga bilo. I ne sporim – bilo je dosta odluka u mom životu koje su ostavljale prostora za razne zaključke i stavljanje mene u različite kontekste. Ali… olaki zaključci su jedno, podrazumijevanje i izjednačavanje na osnovu slike ili kuloarskih priča je drugo, a istina je ipak nešto treće.