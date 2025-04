U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je B. B., kao bivši direktor javnog preduzeća iz Sremske Mitrovice, uz pomoć V.S. – predsednika sindikalne organizacije tog javnog preduzeća, prekoračio granice svojih službenih ovlašćenja - tako što je prethodno dogovorio sa više fizičkih lica izdavanje u zakup građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije, čiji je korisnik to javno preduzeće i koje se nalazi u nužnoj zoni sanitarne zaštite lokacije izvorišta vode pa se ne sme davati na korišćenje drugim licima, da bi potom V.S. bez ovlašćenja, u ime sindikalne organizacije, sa tim fizičkim licima zaključivao ugovore o zakupu tog zemljišta, pa su na taj način su pribavili protivpravnu imovinsku korist sindikalnoj organizaciji u ukupnom iznosu od 1.940.825 dinara.