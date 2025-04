- Očigledno je ovo jako neprijatna situacija, krizna situacija koju smo očekivali. Jasno se pokazuje da federalne vlasti i njihove specijalne jedinice aktivno prate ponašanje i kretanje Dodika, ali i njegovih saradnika. Oni su znali gde je i šta radi, on je pod konstantnom prismotrom. Međutim, ovo je prvi put da je došlo do neposrednog kontakta između jedne zemlje, a dve policije. Dakle, radi se o policjii RS koje sa svojim specijalnim jedinicama štiti predsednika Dodika na osnovu ustava i zakona, a sa druge strane su pripadnici specijalne jedinice federacije, dakle muslimanskog dela Bosne i Hercegovine za čiji sastav nismo u potpunosti sigurni. Niko ne zna ko čini sastav tih jedinica, ali su se svakako pojavile ispred kancelarije Republike Srpske sa nalogom da uhapse predsednika Dodika - započeo je Spasić.

- Bio je kratak razgovor od osam minuta gde se njima dalo do znanja da su prekršili zakon i zamoljeni su da napuste taj prostor. Međutim, oni su se udaljili tek toliko da ih niko ne vidi, a do intervencije nije došlo verovatno jer nije postojala saglasnost na najvišem nivou odnosa međunarodnih snaga jer one kontrolišu stvar u ovakvim situacijama i izdaju naređenja. U ovom momentu Dodik je siguran, ali morali bismo da vidimo kako će se ovo završiti. Svakako, ovo je dokaz da ne odustaju pripadnici federalnih policijskih snaga da izvrše nalog suda za privođenje Dodika i ostalih članova Vlade. Vrlo neprijatna situacija.