- Od tog događaja je prošlo više od godinu dana, a jedino što znamo za taj događaj jeste da ta devojčica nije sa svojom porodicom, na svako drugo pitanje teško je dobiti precizan i tačan odgovor. U početku je bilo reči da su dvojica osumnjičenih nju udarili, potom da su je prebacili na zadnji deo auta, da su je udavili, pa deponija, pa premeštaj tela... To samo formalno jeste dokaz, ali bez drugih dokaza u postupku, samo priznanje nema prevelik značaj, uvek se uz priznanje zahteva još dokaza koji potvrđuju to priznanje. Videli smo da je Apelacioni sud već dva puta vratio, uz nalog da se pronađu konkretniji dokazi protiv ovih lica. To je neophodno za sudski deo postupka, a koliko je to moguće, nisam baš siguran. Teško da će se posle godinu dana pojaviti dokazi koji će prelomiti priču, mislim da to nije baš verovatno i da ne bi trebalo da se nadamo. Generalno, dokazi se prikupljaju neposredno nakon izvršenog dela, a to znači taj dan, naredni, pa najdalje nedelju dana nakon dela. Godinu dana se predugačak period da bi se očekivalo nešto epohalno.