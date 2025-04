- Pismo su skoro došla u žižu javnosti, iako je on ta pisma upućivao još nakon donošenja narebe o sprovođenju istrage, znači, pre nekog određenog vremenskog perioda. I u tim pismima on i zahteva da tužilac njega označi kao osumnjičenog, kako njega, tako i Srđana Nalića, Bojana Hrvatina i Nikolu Pasovića. Na taj način ono malo te ne podsjeća tužioca da je tužilac u obavezi da poštuje Ustav Republike Srbije i zakon o krivičnom postupku, s obzirom da ta lica, Pasović, Hrvatin i Larić, s obzirom da priznaju krivična dela, ne mogu da imaju status svedoka kao što imaju u tom postupku, u tom smislu. Očigledno da tužilac nisu svi jednaki prema zakonu, s obzirom da iste lice nemaju isti status - kaže Jerković i dodaje:

- Tako da u tom smislu on insistira da pristupi u taj postupak i sa aspekta tužila, što definitivno on jeste okrenut koji je u tom smislu zahtevan, prati tog postupka, zna zakonske odredbe. U tom smislu je on insistirao da njega uvrsti. U tom pismu je takođe nagovestio da tužilac izuči zakon o krivičnom postupku kako ono to označava, što je de facto odbrani ukazivalo u postupku da tokom suđenja tužilac ističe neke odredbe zakona o krivičnom postupku koje nemaju nikakve veze sa onim pravnim pitanjem u kojem se trenutno raspravlja u tom smislu.