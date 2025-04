- Tragedija je još veća što je mom sinu nastavnica Tatjana prenela ljubav prema istoriji, ja sam ga vozio na takmičenja gde je išao sa svojim drugom u kog je pucao, ja i dan danas nemam objašnjenja za sve to. Taj fenomen se zove fenomen crnog labuda , a da sam ja kriv, ne biste me sigurno gledali ovde - ovim rečima se danas u Višim sudom u Beogradu Vladimir Kecmanovoć izjasnio po tužbi Tatjane Stevanović, ranjene nastavnice istorije. Nastavnica danas nije prisustvovala ročištu, međutim tuženi Kecmanović iskoristio je priliku da joj se obrati.

- Kada je reč o oružju koje sam držao u stanu bilo je obezbeđeno u specijalnim kasetama, kao i oba pištolja koja su bila obezbeđena sa bravicama. Pretpostavljam da je on guglao kako se obijaju brave, tako sam bar video u spisima, ali nije znao šiftu. Svaka brava i svaki sef može da se obije i da se otvori, verovatno je vrteo točkiće dok nije došao do prave šifre. Ali, mene nikada nije pitao za šifru, niti bih mu ja rekao.

- Prvi put kada smo išli prošao je obuku sa malokalibarskim blokom. Idući put sam ja poneo malokalibarski pištolj jer je kvalitetniji od onoga u streljani. Vlasnik streljane Ratko Ivanović je tada rekao: "Daj detetu slobodno da proba i ovaj od 9 mm", ali ja sam se tome usprotivio... Ukupno smo bili tri puta u streljani i on je za to vreme ispalio možda 20 do 30 metaka, zato me još više zbunjuje kako je napravio ovo zlo, ne mogu da objasnim kako je izveo i na koji način - dodao je tuženi.