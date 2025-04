Kecmanović je još jednom šokirao svojim izjavama, a ovoga puta krivicu je svaljivao na školu, ističući da je njegov sin najviše vremena provodio u školi i da bi promene u njegovom ponašanju pre roditelja trebalo da primete nastavnici, pedagozi i školski psiholog?! Takođe, Kecmanović je isticao "da oni nisu porodica iz ruralne sredine", aludirajući na to da su oni ugledni i obrazovani.

Kecmanović je juče najpre rekao da on i njegova supruga nisu krivi kada je reč o delima koja im se stavljaju na teret. Krivicu, kako je rekao, traži u školi i sinu koji je počinio masovno ubistvo, za koje on, prema njegovim rečima, nema objašnjenje.

On se takođe osvrnuo i na promenu smene i odeljenja njegovog sina, a razlog promene smene bili su, kako je rekao, drugari sa kojima se njegov sin družio i igrao mimo škole, a u koje je tog 3.maja 2023. uperio pištolj.

- Njih trojica, četvorica dolazili su i kod nas kući, igrali su se i učili. Meni je bilo puno srce kada sam video kkava su to zlatna deca - rekao je on i potom dodao da je njegova supruga čak i pored svih obaveza, kuvala ručak za decu i njegove drugare, ističući to kao bitnu činjenicu.