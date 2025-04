Na pitanje na osnovu čega je povredu ranjenog dečaka okarakterisala kao laku telesnu povredu, veštak Jovanović je odgovorila da su "jasni parametri po kojima se određuje težina povrede".

Inače, postupak je pokrenut ne samo protiv dečaka ubice, već i protiv njegovih roditelja Vladimira i Miljane Kecmanović, ali i same škole, a danas pred sudom ročište je nastavljeno saslušanjem veštaka medicinske struke.

Sudski veštak ortoped Vesna Jovanović, koja je veštačila povrede ranjenog dečaka, izjavila je da ostaje pri nalazu i mišljenju koje je dala.

Na pitanje punomoćnika tužilaca Vladimira Popovića, na osnovu čega je povredu ranjenog dečaka okarakterisala kao laku telesnu povredu, veštak Jovanović je odgovorila da su "jasni parametri po kojima se određuje težina povrede".

- Nije oštećen nijedan vitalni organ, kao ni nervi ni krvni sudovi. Metak je prošao kroz meko tkivo, te nije bilo posledica. Rana je zarasla u periodu od nekoliko nedelja, stoga se radi o lakoj povredi - ističe veštak.

Takođe je dodala da je dečak na pregledu bio sa ocem, kada ga je pregledala klinički, što je sve, potom, navela i u nalazu veštačenja.

- I da mu nije pružena medicinska pomoć, rana bi vremenom zarasla, nije postojala mogućnost da dođe do smrtnog ishoda. Da je metak prošao par centimetara levo ili desno, pogodio bi krvne sudove i tada bi situacija verovatno bila drugačija - zaključila je Vesna Jovanović.

Nakon nje, za sudsku govornicu stala je i veštak psihijatrije Radmila Ristić Dimitrijević koja je kratko istakla da ostaje pri nalazu i mišljenju veštaka koje je dala i da nema šta da doda.

Na kraju suđenja punomoćnik tižilaca Vladimir Popović rekao je da smatra da sud treba da zaključi glavnu raspravu na osnovu do sada izvedenih dokaza, dok je advokatica tuženih Kecmanovića, Marina Ivelja, ostala pri iznetim dokaznim predlozima. Ona je, ipak, predložila sudu da se izvrši uvid u spise iz krivičnog postupka.

- Iz spisa može da se zaključi kako je došlo do štetnih posledica, navedeno je kako je dečak išao u streljanu, kako je došao do oružja, treba da se pregledaju video snimci iz streljane i škole. To bi bilo od odlučujućeg značaja u postupku. Takođe, predlažem da se koristi i psihijatrijsko veštačenje dečaka koje je rađeno u okviru velikog parničnog postupka po tužbi devet porodica ubijenih - rekla je Ivelja.

Bio je izbezumljen...

Na jednom od ranijih suđenja, majka ranjenog dečaka je ispričala sve potresne detalje tragičnog događaja.

- Pozvao me je sin oko 8.45 sati kobnog dana kad je ranjen izašao iz škole i rekao mi da je povređen. On je tako ranjen izašao da mi se javi, a bio je u učionici do kraja, video je kompletno sve, kako dečak puca, menja šaržere, drugare koji mrtvi leže u učionici, a onda je izašao u hodnik i video još tela dece - rekla je majka ranjenog dečaka, koji je išao u isti razred sa dečakom ubicom i čak su sedeli i u istoj klupi.

Kako je tada rekla, njen sin je posle masakra "bio izbezumljen".

- On je bio toliko izbezumljen da se ni ne seća svega. Na snimku koji sam kasnije videla sa sigurnosnih kamera on se tako ranjen, pre nego što me je pozvao, vratio u školu i pokušao cda pomogne drugarima, ali nije znao šta da radi. Uzeo je telefon, izašao ispred i pozvao me. Ta neizvesnost me je ubijala. Rekli su mi da je upucan ispod kolena, mnogo sam plakala taj dan... Sinu, dok nije izašao iz bolnice, nismo rekli koliko mu je drugara ubijeno - ispričala je vidno potresena žena.

Prema njenim rečima, njen sin je sačekao da dečak-ubica iskoči kroz prozor učionice i onda je tek on izašao kroz vrata učionice.

- Kad su mi iz bolnice dali njegovu odeću ona je bila natopljena krvlju, a u bolnici dugo nisu znali da mi kažu šta se sa njim desilo. Znala sam samo da je ranjen, ali živ, ali nisam znala da li je je živ i ostaće živ ili je živ - ispričala je ranije majka ranjenig dečaka.