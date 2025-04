Ragbista Partizana Denis Bibić (30) poginuo je jutros u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na obilaznici kod Beograda, odnosno na auto-putu kod hotela "1001 ruža",kada je najpre došlo do jednog udesa, a potom koji minut kasnije i do drugog. Naime, prva nesreća dogodila se malo pre 8 časova, Bibić je, kako saznajemo, u tom trenutku naizlazi iz suprotnog smera, zaustavio se kada je video udes i hteo je da pomogne ljudima u nevolji i nažalost, i on je ubrzo izgubio život.