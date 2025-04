Na ročištu po tužbi ranjene nastavnice istorije, svedočio je otac maloletnog dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet učenika i čuvara te škole. On je naveo da su ukućeni znali da on poseduje oružje, ali da ga je držao u koferima koji su specijalno napravljeni za transport i čuvanje municije, kao i da ukućani nisu znali šifru za otvaranje istog.

Na pitanje da li je vodio sina u streljanu, on je odgovorio da jeste isključivo sa ciljem da dete zavoli streljaštvo kao sport, ali da ga je pucanju iz vatrenog oružja učio i instruktor te streljane. On je takođe, govoreći o pucnjavi, naveo da mu je neobjašnjivo da je maloletni dečak pucao upravo u nastavnicu istorije čiji je predmet izuzetno voleo, kao i da mu je neobjašnjivo da je pucao u svog najboljeg druga. On je istakao nekoliko puta da nije bilo nikakvih znakova da je dete agresivno, kao i da niko nije primetio da se nešto diskutabilno u njegovom ponašanju dešava.