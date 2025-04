- Može doći do depresije, promene raspoloženja, nesanice. Zatim može doći i do toga da jednostavno oni polako idu ka demenciji usled tih uzroka. Zatim može da se dogodi, ako je na primer, loš san ili loša koncentracija, da dolazi i do pada, što može za stare ljude da bude katastrofalno. Nakon pada njihovo fizičko psihičko stanje se pogoršava - kaže psiholog Ivanovićeva.

- Ono što one najviše bi želele, to nam uvek tako i kažu, ''Bože, kad bi njemu (nasilniku), tu meru izrekao. A to je lečenje. Da se on leči i da se to više ne ponavlja''. Kod nas to baš ne postoji, ne pridaje se mnogo značaja nasilniku, nego se sve uvek skoncentriše na žrtvu i onda to tako ide dalje i otuda onda one sledeći put nemaju poverenja u službe zaštite. Dakle, pored toga što zakonski postoje osnovi za zaštitu, u praksi to baš i ne funkcioniše tako - kaže Satarićeva.