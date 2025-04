Sam sebe ubeđuje da nije kriv

Psiholog Snežana Repac osvrnula se i na priču Vladimira Kecmanovića o fenomenu crnog labuda.

- To su pojave sa najmanjom verovatnoćom da će se nešto desiti što se ispostavi kao događaj. To su fenomeni gde je statistička verovatnoća najmanja, gde postoji sticaji neverovatnih okolnosti koje dovedu u pitanju ceo postojeći sistem vrednosti u tom referentnom okviru u kom se desi. Vladimir Kecmanović, izgleda, traži opravdanje u svemu drugom, a u sebi ne vidi. Međutim, on ne vidi koliko je to upadljivo! Moguće je da na taj način sam sebe ubeđuje da nije odgovoran i da se ne oseća odgovornim - rekla je sagovornica Kurira.