- BIlo je strašno, za horor film scene. Ne smem ni da mislim šta je moglo da se desi, mogao je da mi ubije unuka. U mene je pucao, srećom ja sam pribran i priseban u situacijama koje to zahtevaju - kaže za Republiku deda napadnutog Luke koji je ranjen dok ga je branio od naoružanog muškarca.

- Ja sam bio u sobi ispod Lukine i odjednom sam čuo vrisak i pojurio sam gore. Taj nitkov je ušao u Lukinu sobu i sačekao ga i napao ga čim je ušao. Bilo mu je lako da nam uđe u kuću jer se mi do ovog užasa nismo zaključavali. Držali smo uvek otključanu kuću i kapiju - ispričao je Dobrin čija spretnost zadivljuje, iako je u osmoj deceniji jer je skoro trideset godina mlađeg muškarca uspeo da savlada uz pomoć unuka.

- Zamolio sam ga da spusti pištolj, ali me je on šutnuo u stomak i ja sam pao. Luki je vikao: "Došao sam da te ubijem!". Pogodio me je u levu ruku, iznad lakta. Uspeo sam da ustanem i da mu izvučem pištolj - kaže Dobrin.