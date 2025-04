- Nevena potiče iz poštene i vredne porodice. Otac joj je jedan od boljih konobara u celom kraju. Ona je završila srednju ekonomsku školu, ali ujedno je i osnivačica humanitarnog udruženja "Mašta može svašta". Toliko se trudila da pomogne svima, a pre svega deci slabijeg imovnog stanja. Razmišljala je da upiše Ekonomski fakultet, ali nije. Valjda je predala papire za odlazak na rad u inostranstvo. Uporedo sa humanitarnim radom je ranije honorarno zarađivala radeći u trafici. Ne može niko da nasluti kakav je to gubitak, jedno fino, druželjubivo i dobronamerno stvorenje - kaže nam jedan od njenih poznanika.

On je na internetu ostavio poslednji pozdrav svojoj najboljoj drugarici.

- Za moju Nevenu, tvoj osmeh, tvoja dobrota, tvoja snaga – sve to ostaje sa mnom, zauvek. Premalo je reči da opišem prazninu koju si ostavila, ali zauvek ću te nositi u srcu, u svakoj uspomeni, u svakom dahu. I sada, kad te više nema ovde, verujem da svetliš negde među zvezdama, baš kao što si svetlela među nama. Hvala ti na svemu. Nedostajaćeš mi beskrajno. Volim te zauvek - poručio je Nikola.

Policija iz Niša uhapsila je N. P. (32) iz Beograda koji je izazvao saobraćajnu nesreću u Aleksincu , kobnu za Nevenu. N.P. se tereti da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Prema nezvaničnoj verziji on je kod glavne autobuske stanice protiv saobraćajnih pravila, obavio polukružno okretanje kada je auto "volksvagen" naleteo na njega, a Nevena izgubila život. Troje učesnika ove saobraćajne nesreće zadobilo je lake telesne povrede, dok je još jedna osoba zbrinuta u Univerzitetsko kliničkom centru Niš.

N.P. je došao iz Beograda na svadbu u Aleksinac. I kako su mediji pisali, krenuo na proslavu u restoran, ali je nešto zaboravio da kupi pa je hteo da se vrati u grad kada je nebezbedno izveo polukružno okretanje. Tada je došlo do tragedije. Policija je objavila u saopštenju da je bio pod dejstvom alkohola, ali i amfitamina.

Osumnjičenom N.P. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će do utorka u podne biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.