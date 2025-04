- To što je majka, zatražila kompletnu medicinsku dokumentaciju, svaki papir koji se odnosi na njenog sina od 3. maja 2023. kada je primljen na kliniku, do danas u kazuje samo na jedno - da ponovo čini sve da joj sin iz specijalne bolnice bude pušten na slobodu. Najverovatnije, ona pokušava da dobije dokumentaciju s ciljem da eventualno angažuje veštake u zemlji ili inostranstvu, koji bi potencijalno procenili da je njen sin "normalan" - kaže izvor Kurira i napominje, da ovo nije prvi sraman potez koji je povukla u tom smeru.

On podseća da je neposredno pre nego što je zatražila dokumentaciju, Milana Kecmanović podnela Evropskom sudu za ljudska prava u Strazbuju predstavku u kojoj je navela da je njen sin "zatvoren u bolnici u nehumanim uslovima" i da se "krše njegova osnovna ljudska prava".

- Miljana Kecmanović uputila je predstavku u kojoj se žali na to da njen sin boravi u nehumanim uslovima, pod stalnim nadzorom policije. Kao argument za to da bi trebalo da bude pušten navela je da njen sin ima "rešetke na prozorima i da je nedopustivo to da dete ne može da izlazi napolje kada hoće" - otkriva izvor Kurira.