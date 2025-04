Potom je, kako se dodaje, rekao svešteniku da on ostaje da čuva crkvu, na šta mu je prisutni D.S. rekao da nema od čega da je čuva jer se svi poznaju, a kako se to nije svidelo okrivljenom, on je D.S. najpre verbalno vređao, a potom ga udario u glavu drškom pištolja i naneo mu laku telesnu povredu.