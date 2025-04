- Miljana Kecmanović uputila je predstavku u kojoj se žali na to da njen sin boravi u nehumanim uslovima, pod stalnim nadzorom policije. Kao argument za to da bi trebalo da bude pušten navela je da njen sin ima "rešetke na prozorima i da je nedopustivo to da dete ne može da izlazi napolje kada hoće" - otkriva izvor Kurira.