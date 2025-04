- Više se ne zovem Igor Vukotić, tako izbegavam probleme prilikom svakog legitimisanja i prelaska preko granice. Bilo je teško i svako zadržavanje je trajalo od pola sata, pa do devet sati, a 2019. godine su me prilikom poslovnog puta i uhapsili u hotelskoj sobi. Upali su mi u sobu sa uperenim cevima i probudili me, pitali su me imam li oružje. Kada su me priveli ja sam pitao zašto su me pitali za oružje, rekli su da na poternici piše da je u pitanju veoma opasna osoba koja je spremna da puca. Shvatio sam da moram nešto konkretno da uradim - rekao je on.