- Pre samo nekoliko minuta, pripadnici Interventne jedinice sproveli su muškarca, koji je pretio od jutros da će izvršiti samoubistvo i stavili ga u kola hitne pomoći. Kako smo mogli da primetimo, on se nije opirao, hodao je mirno, sve vreme je ćutao i time je završena nemila situacija koja traje od jutarnjih časova. Sada će biti sproveden u nadležnu ustanovu, a mi podsećamo da je on jutros od 9 časova obavestio policiju da je naoružan i da namerava da ubije sebe i još neke njemu bliske ljude - kaže reporter Vučković i dodaje:

- To je trajlao nekoliko sati, držeći nož u desnoj ruci kojim je zamahivao i izgovarao pretnje, grebao je tim nožem od ogradu. Pregovarač je pokušao da nađe način da porazgovara , kako bi on odustao od svoje namere. To je prošlo bezuspešno pregovarač je zatim napustio teren i proveo je vreme sa roditeljima muškarca. Pre nekih 10-ak minuta, policija je rekla novinarima da se udalji od zgrade i interventna jedinica je bila onda u pripravnosti. Kao što smo mogli da vidimo, on sa licima izlazi iz grade u pratnji policije i ulazi u kola hitne pomoći.