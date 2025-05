- Ne možemo da verujemo da se njima to dogodilo. Pre oko mesec dana, nisam sigurna, buknuo je požar na imanju i tada su im izgorele svinje, valjda oko 100, 150 svinja. To jeste velika šteta, ali opet nije bilo ljudskih žrtava... Nekako je to prošlo, a sada ovo, stvarno katastrofa. Ne znam šta je ovo, šta se to nadvilo nad te ljude - kaže komšinica koja jedva zadržava suze.