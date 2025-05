- Nastradao mi je dever, jetrvi se bore za život. Izgubio je život njegov sin i rođak. Ona se bori za život, nagutala se otrova, to je užas jedan. Spremali su proslavu 18. rođendana. To je strašno. Moramo da prestanemo, ja ovako reagujem, šta da kažem, ne dao Bog nikome. Ovo je nenormalno, kada se ljudi poguše, a skoro smo se sreli. Došlo je mnogo naroda kada se to desilo, nije moglo da se priđe. Nisu mi dali da priđem kući, rekli su mi da ima dosta mrtvih.