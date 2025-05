- Uroš je na kraju izjavio da su ubijena deca mnogo vrednija od njega, da nije imao motiv, sve je priznao kako jeste, da su mu pomagali i pozajmljivali patike i drugo, čak je i istraga pokazala da je bio potpuno svestan u tom trenutku kada je pucao, a šta ga je navelo na masakr, ostaje enigma za sve nas. Naša deca nisu imala dodirnih tačaka sa njim, što je on to uradio ostaje i dalje da nas muči. Budiš se i ležeš, to ti je u mislima - kaže neutešna majka i pita se kakav to čovek treba da budeš da bi pucao u nedužnu decu.