- Naša misija je da svima dovedemo do saznanja da je to obaveza svih nas, pre svega države, koja radi, ali nedovoljno. Država mora da deluje preventivno menjanjem zakonskih akata. Mi smo se zalagali da se u školama ne sme koristiti telefon, napravljen je taj korak i mislim da je većina uspela to da sprovede. Borićemo se da se deci zabrani registrovanje naloga na društvenim mrežama do 16 godina. Virtuelna stvarnost je zakonski neuređen prostor, vi tamo nemate odgovornost za vaše reči. Danas sedam–osam sati dnevno deca žive u virtuelnom svetu.

- Najviše boli to što ste izgubili dete, drugo, izgubili ste dete i decu na jedan način na koji niko to nije mogao da zamisli. Ubica je sasvim svesno to uradio, pripremajući se za zločin a za to ne može da odgovara. To je jedna najteža stvar, pomisao na to je jako teška. Druga stvar koja je teška jeste ponašanje roditelja ubice. Verujem da su one izabrane algoritmom, da se kod njih moglo roditi takvo dete i da to ništa nije slučajno. Nama je bilo tako teško, da prihvatimo to da ti ljudi ne osećaju odgovornost u onoj meri u kojoj treba. Takvi su to ljudi, ako je neko u nekom svom mehuru, on ne prihvata tuđe mišljenje i ne možete od njih ništa očekivati, bitan je samo njihov interes a neko je drugi kriv - zaključuje Aćimović.