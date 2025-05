Anđelko Aćimović, utac ubijene Angeline, uoči godišnjice nezapamćenog masakra, otvorio je dušu u emisiji "Crna hronika" na Kurir televiziji i u emotivnoj ispovesti govorio o svojoj mezimici koja je 12 dana vodila bitku za život. On se najpre prisetio kobnog jutra i trenutka kada je do njega stigla vest koja je promenila ceo tok života ove porodice.

- Dan je počeo kao i obično. Krenuo sam na posao, a pre toga sam se pozdravio sa Angelinom. Ona je žurila u školu, spremala se za fotografisanje koje je bilo predviđeno tog dana. Petnaestak minuta nakon što sam stigao na posao dobio sam informaciju od supruge kojoj je javila prijateljica kada je videla u medijima vest da je došlo do pucnjave. Ona je čula te pucnje, pošto se nalazila relativno blizu, ali nije imala ni najmanju predstavu da se to dogodilo u školi - započeo je Anđelko.

- Pokušavali smo više puta da dobijemo na telefon Ginu, ali onda sam shvatio da tu više nema čekanja. Seo sam u automobil i dojurio do škole gde sam se našao sa suprugom. Zatekli smo scenu kao u filmu strave. Nismo mogli da priđemo školi jer je bio veliki broj pripadnika policije. Tu je nastao proces saznavanja i velikog straha šta se zapravo desilo. Da li je Gina dobro ili je među nastradalima? Jedino što smo mogli jeste da pitamo policajce ispred škole, a oni su nam govorili da su deca u podrumu, da su u sali, a što je više vreme prolazilo shvatili smo da sve to nije tačno. U nekih desetak minuta, sva deca su napustila školu, a ispred škole ostali su samo roditelji koji su, kako se na kraju ispostavilo, izgubili decu - kaže neutešni otac.

On dodaje da je tešku istinu saznao po dolasku u Dečiju kliniku u Tiršovu. Tada su usledili dani u kojima su se mešali osećaju tuge, besa, ali i puni nade da se njihova mezimica i pored teških povreda može izboriti.

- Posebnu teškoću smo osetili kada smo slušali te pokušaje odbrane i negiranja krivice, što je bilo neprihvatljivo i nepojmljivo. To nas je dodatno traumiralo, kao i to što od samog početka ta porodica pokušava da ugrozi proces njegovog tretmana i lečenja. Pokušavali su da dođu i da utiču na njega, a i dalje imaju za cilj da njegovim oslobađanjem dođu do materijalnih sredstava time što će snimiti film o tragediji, što je jako monstruozno i opasno - kaže Anđelko i dodaje: