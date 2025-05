- To je bilo oko deset sati uveče, kada sam čuo, sin me je zvao sa posla i rekao kako ima mrtvih. Teško je to bilo i ne mogu da pričam. Deca su se tu skupljala i družila, ali eto desilo se to što se desilo. Celo selo se od tog trenutka promenilo, ipak je to šest žrtava, nije to malo, ali ništa sve je to prošlo tako. Moj unuk je malo bio gojazan, pa je trčao do autoputa, onda ga je drug pozvao nakon čega je on otišao i eto šta se desilo. Nisam čuo pucnjeve i policiju, već me je sin zvao, to je bilo katastrifa i ne može ni da se ispriča - kaže Milutinović.